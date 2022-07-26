櫃買中心26日表示，後疫情共存時代催生數位經濟蓬勃發展，為協助企業因應市場環境快速變遷，掌握國際趨勢脈動，並順利進入資本市場籌資，櫃買中心與臺灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）、及資誠聯合會計師事務所，於7月26日合作舉辦「迎接Web3的實踐與挑戰」研討會，本次活動吸引近百位新創公司代表與會，場面相當熱絡。

櫃買中心副總經理陳德鄉表示，新創公司進入資本市場好處眾多，除了募集資金供營運發展外，也可以提高公司的能見度，有助於延攬優秀人才，達到永續發展的目標，另隨著區塊鏈、虛擬貨幣及NFT的快速發展，Web3將有大規模商業化的創新應用產生，為使投資人更清楚掌握產業經濟轉型趨勢，櫃買中心今年亦於產業價值鏈資訊平台新增前瞻科技與數位科技2大主題，共9個產業鏈，不但有助於市場參與者更深入了解公司，亦可使企業透過價值鏈及產業群聚效應的發揮，讓臺灣資本市場掛牌的公司更具競爭力，另面對數位轉型趨勢，具有「輕資產、重數據」之新經濟產業（如SaaS、資安產業等）符合櫃買市場以中小企業及新興產業為主軸之特色，櫃買中心將加強推動該等企業進入櫃買市場。

臺灣網路暨電子商務產業發展協會理事長何英圻指出，Web3是下一波改變世界的浪潮，無論是區塊鏈、虛擬貨幣或NFT等相關應用，將成為臺灣數位發展重要的一環，TiEA近期更加強推動Web2.5的概念，希望協助Web3公司「出圈」以更廣為應用，及Web2公司「入圈」以提升技術層級，積極透過各種方式串接及融合雙邊發展，期讓臺灣數位產業蓬勃發展。

資誠聯合會計師事務所營運長徐聖忠表示，最近幾年網路科技的發展速度越來越快，各種創新的技術、概念及應用都不斷的推陳出新，面對即將來臨的Web3時代，勢必激發出更多新的商業模式，臺灣市場長期聚積科技發展優勢，更為創新產業發展重要基地，有望建立臺灣新經濟板塊，並希望能透過本次活動交流產業新知並創建更多企業合作之機會，擴展臺灣創新格局與介接國際市場。

本次研討會主題包括「從數位資產談Web3實踐之路」、「接軌產業新未來：以Web2.5為核心的商業應用」、「孕育新創獨角獸-戰略新板簡介及申請上（興）櫃應注意事項」及「數位資產稅務與法規」4個單元，分別由現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長劉世偉、91APP公司產品長李昆謀、櫃買中心上櫃審查部副理藍順得及資誠聯合會計師事務所稅務法律服務部會計師周莉莉主講，並針對Web3及Web2.5之應用、進入資本市場注意事項及數位資產相關法規等議題，進行說明及分享專業觀點。

櫃買中心並將持續與中介機構合作舉辦相關宣導說明會，協助企業進入臺灣資本市場，期能藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，強化企業經營體質，進而提升其競爭力。