信義房屋（9940）26日董事會通過上半年財報，受到升息、疫情等因素、房市交易冷卻，上半年合併營收70.64億元、年減8.5％，淨利8.01億元、年減16.6％，每股純益1.07元，略遜於去年同期的1.29元。

其中，第二季單季合併營收32.83億元、年減19.9％，每股純益為0.43元，不如去年同期的0.67元，信義房屋指出，受到美國自3月中持續升息，帶動國內房貸利率節節升高，又遇全球疫情、通膨壓力高漲，在房價相對高點下，整體房市交易冷卻，加上分店同仁嚴格遵守防疫規定，帶看量受到影響。

信義房屋房仲及代銷本業營收約有一成的衰退，其中新竹及台南的交易量大幅減少3～4成，由於去年台積電加碼投資台南，南科議題水漲船高，今年依傍半導體產業的買氣減弱不少，加上可售物件有限，兩地交易有較顯著的量縮。

建設事業則因為去年大陸無錫建案「山水嘉庭」6月完工交屋處認列高峰期，今年銷售趨緩，營收約有五成衰退；隨著板橋建案已完銷建案「嘉和」將在下半年起完工交屋，總銷約30億元，如交屋進度順利，可望挹注信義下半年業績。

信義表示，展望下半年，雖然疫情趨緩，對房市的影響漸小，不過整體房市景氣高峰期已過，通膨、升息、股市波動等外部環境影響房市變數仍大，經濟環境將是影響房市走勢的主要因素。