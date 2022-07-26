意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出內建智慧感測器處理單元（ISPU）的新型慣性感測器，以推動onlife時代的來臨：與經過訓練的裝置互動，讓其智慧技術從網路邊緣進入深度邊緣。

ISM330ISN始終運作之6軸慣性測量單元（IMU）感測器內嵌入智慧技術，就尺寸與功耗而言，其測量性能及精確度堪稱業界一流，是物聯網和工業應用的理想選擇。意法半導體新型IMU可加速反應時間，並延長設備的電池壽命，適用於預測性維護工況監測器、電池供電資產追蹤器、機器人等工業應用領域。

ISM330ISN內建的智慧技術，使智慧裝置可在感測器中執行高階動作偵測功能，且無需與外部微控制器（MCU）互動，進而降低系統級功耗。意法半導體整合感測器晶片上之專用ISPU處理器，優化機器學習應用。這個智慧內核佔晶片面積小，因此，ISM330ISN模組的封裝相較於封裝內整合MCU的感測器解決方案之面積少50％，功耗亦低於50％。

意法半導體經過市場驗證的人工智慧工具NanoEdge AI Studio，能在STM32微控制器上部署AI應用，造福許多客戶。現在，此技術也可用於ISPU程式設計，輕鬆產生自動優化的機器學習庫。開發人員不需大量資料，只需點擊幾下滑鼠，就能直接在ISPU內設計具有AI學習能力的異常偵測庫，甚至不需要具備資料學的專業知識。