新北市五股區有名男子與女友交往一個多月，便因男子多次拈花惹草而瀕臨分手，沒想到女方竟與另外三女一男聯手設局，以打麻將為由誘騙男友前來會面，5人向男子索討錢財不成，竟將他限制人身自由長達近1周之久，直到男方趁隙聯絡朋友求救，才成功被警方救出，訊後5人依妨害自由、恐嚇、傷害等罪移送法辦。

27歲的鄭姓男子與28歲的陳姓女子原本是網友關係，之後發生關係成為情侶，不過兩人僅交往一個多月，便因鄭男多次拈花惹草而瀕臨分手，結果女方因心生不滿，便向自己的乾哥哥27歲林男以及27歲傅姓女子、29歲林姓女子及36歲林姓女子訴苦，5人便合謀要設局跟他討分要錢財。

陳女隨後在7月6日，邀請鄭男到五股區芳洲八路一處住宅大樓打麻將，而鄭男赴約前來，結果在打麻將的過程中，林男率先發難，質問鄭男為何在與陳女還沒交往前，就先跟她發生關係，交往期間還多次劈腿，以此要脅對方要付100萬元的分手費以及賠償費，鄭男兩手一攤表明沒錢，即便後來降到50萬元，鄭男還是付不出來，結果就被5人控制行動，不准他離開。

鄭男被軟禁後，不時便遭到5人毆打，軟禁期間還遭取走金融卡盜領6萬元，直到7月13日上午9時許，鄭男趁陳女等5人熟睡之際，透過通訊軟體通向友人求救，並要對方不要回撥，這名友人隨後趕緊報警。

警方獲報後，立刻派員趕到現場，起初5人面對警方還裝傻，直到鄭男大聲呼救才順利將其救出，而林女等5人也全遭逮捕，警方訊後以妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌，將5人移送新北地檢署偵辦。