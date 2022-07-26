澎湃新聞報導，今天（7月26日）下午，中國疾控中心召開幹部大會。中共國家衛生健康委黨組成員、副主任，國家疾控局黨組書記、局長王賀勝出席會議並宣佈國家疾控局黨組決定：沈洪兵任中國疾控中心主任、黨委常委（兼），盧江任中國疾控中心黨委書記、副主任（兼），周宇輝任中國疾控中心黨委副書記，嚴俊任中國疾控中心黨委副書記、紀委書記，劉劍君任中國疾控中心副主任、黨委常委，再那吾東·玉山任中國疾控中心副主任。高福因年齡原因，不再擔任中國疾控中心主任、黨委常委。

會議指出，中國疾控中心近日已由國家衛生健康委劃轉國家疾控局管理。根據有關要求，結合中心機構設置、領導班子現狀和疾控機構改革工作實際，按照幹部管理權限和幹部選任有關規定，為進一步加強中心領導班子建設，在充分醖釀、廣泛調研的基礎上，國家疾控局黨組經通盤考慮、集體研究，決定對中心領導班子進行調整。