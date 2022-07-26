福原愛和江宏傑近日為了家人公開互槓，消息鬧上新聞版面後引發熱議。對此，經手許多家事法律實務的美女律師李怡貞感嘆，「善意的合作父母不該透過媒體或是聲明互相較勁」。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，很多人都在說怎麼可以把孩子帶走帶出國？實際上關於跨國監護，探視會因應兩方父母在不同地區的生活情況而有所調整，探視方若常住國外，大多是平時視訊，長假期可以一起相處甚至帶出國，若走到法律裁定，則不一定可以帶出國，大多會隨孩子狀況、年紀漸進式調整。

李怡貞分享執業經驗，若雙方約定可以帶出國，她會希望特別加註一些讓主要照顧者方可以安心的條款，例如出國前後的告知、出國期間的定期視訊，「但是儘可能不要妨礙到探視方行使會面交往的權利，畢竟他們相處的時間已經夠少」。

李怡貞提到，若兩造離婚時是為了未成年子女和談，就算當時沒寫清楚，也要在探視時互相體諒配合，讓孩子快樂暫時離開、快樂回家，以免未成年子女受影響，甚至因此與探視方相處而有罪惡感。

李怡貞強調，就算一方對婚姻不忠，但是對孩子的親權行使以及探視不該因此而有影響或牽連，「孩子在大人的世界裡是無辜的，而且會因為雙方的關係惡化而感覺到恐懼，這些傷痛其實很難修復。善意的合作父母不該透過媒體或是聲明互相較勁」。

對此，許多網友紛紛回應「說得實在太好了！」、「最後一句是重點」、「好聚好散！何必ㄋㄟ」。有網友提問若探視方遲遲不帶家人回國怎麼辦，李怡貞也說明，雖然狀況麻煩，但不會沒辦法，而且會影響到監護。