古曜威拍攝新歌MV，邀來同志天菜刺刺合作。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威邀來同志天菜刺刺合作演出。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威日前拍攝MV，與刺刺默契合作演出。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威近日釋出新歌〈你可曾想起我〉，日前邀來同志天菜刺刺合作演出MV，詮釋一段動人的同志戀情。他們在拍攝當天氣溫高達39度，除了長時間在豔陽下曝曬之外，最後還在分手戲時，突然下起暴雨，讓2人原本精心打造的帥氣造型一秒變狼狽模樣。

古曜威憶起，一遇到暴風雨後，完全聽不清楚導演的指令，他們當下憑著自身感受順利完成拍攝，「我們很狼狽的躲進保母車後，過一會兒，雨就突然停了」，他形容一下雨就剛好是拍攝是悲傷的分手場景，認為老天爺很幫忙配合他們演出這場戲，「幫我們添增了難過的氛圍」。

古曜威第2次嘗試演出BL劇情，一連拍攝18小時，及更換20套服裝，加上他與刺刺私下滿聊得來，秀出好默契，古曜威自認私下不太會哭，難過時也只會默默獨自在家偷哭，他這次挑戰拍攝哭戲，壓力爆棚，所幸全靠著腦海想像難過畫面，累積豐沛情緒，順利過關，他自評90分，「因為還是有許多空間可以改進，期望接下來還有不同的題材」。

古曜威長期擔任紅心字會公益大使，近期透過社工得知有許多弱勢家庭的學童進入暑假，因為沒有學校的營養午餐幫助，因此變成家裡的負擔，他表示，弱勢家庭處境艱難，孩子放假就有挨餓的風險，盼民眾響應捐助「紅心字會弱勢兒童營養餐費」活動。