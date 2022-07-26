國泰人壽與南山人壽的外溢保單龍頭之爭，上半年結果出爐。據保險局26日公布，今年前6月外溢保單新契約件數共近57.76萬件，比去年同期成長78％，新契約保費則有68.58億元，同比成長128％，即保費倍增，算是目前成長潛力最大的保單類型。

而上半年南山人壽以29.3萬件新契約保費，勝過國泰人壽的23.1萬件，拿下前六月的外溢保單「件數王」，其他壽險公司的外溢保單新契約件數都只有兩家公司的零頭，國壽與南山人壽的件數占率就達90.7％。

國壽上半年外溢保單新契約保費有33.6億元，壓倒性勝過南山人壽的17.8億元，即國壽拿下前六月外溢保單的「保費王」，兩家公司各有勝場，下半年繼續再戰。

而外溢保單新契約保費第三名是富邦人壽，有8.8億元、第四名是新光人壽的6.7億元，四大公司保費占率逾97.5％，其他壽險公司外溢保單保費收入應都沒有破億元。

依保險局分類，今年上半年新契約保費收入最高的是運動型外溢保單，最常見是以健走步數折減保費、增加保額或給現金回饋的保單，上半年銷售32.69億元，同比成長127％，件數則有10.94萬張。

但銷售件數最多的是「複合式」外溢保單，即可能有運動加上健檢結果，亦或有二種以上回饋方式，即依不同指標，有些是用來折減保費，有些是達標再給現金回饋等，上半年複合式外溢保單共賣出37萬件，比去年同期成長62.5％，但這種保單可能是一年期定期險或是附加條款，因此張數雖多，但保費收入僅14.13億元，同比成長293％。

另外單純以體況或健檢結果為主的外溢保單，上半年賣近8.3萬張，保費12.95元，實物給付式外溢保單上半年則賣1.47萬張，保費8.8億元。

因為給付長照服務的實付給付保單仍在持續成長，因此上半年實物給付保單共銷售9.5萬件，成長17倍，保費14.38億元，亦成長42倍，但若是看給付健檢服務的實物給付保單，上半年則一張都沒有賣出去，跟去年同期一樣。