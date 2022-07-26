張家瑋、張書偉被拱就地結婚。（民視提供）

張家瑋在民視8點檔《黃金歲月》中，飾演經營直播購物平台真是棒的老闆孟如Ruby，同時也是勝傑（張書偉飾）的好朋友，昨晚播出張家瑋的馬桶壞掉，跑去借住張書偉家，而最新預告播出兩人因為意外而嘴唇碰吻在一起，此舉動也引起觀眾熱烈的討論「請兩位就地結婚」、「感謝編劇發狗糧」、「傑如親得好」。

劇中張家瑋踩到鉛筆，張書偉為了拉住她，結果兩人一起摔倒，卻意外的嘴碰嘴；兩人在排戲時，現場就笑聲不斷，原來當張家瑋一倒在張書瑋身上，聽到他「阿」的一聲說「有重量喔」，讓張家瑋不好意思說因為劇組美食很多，不小心就從44公斤吃胖變成49公斤，後來等到拍攝時，張家瑋就用手撐著，完成這一場意外之吻。

張家瑋表示這一場意外之吻，1次就完成，大家速戰速決，但拍攝吻戲之前，她還是按照慣例會先清潔口腔，她說吻戲禮儀必須要有，不然有異味就不好意思了。而不小心吃胖的張家瑋，近期也展開運動減脂的行動，喊話要趕快瘦回原本的樣子。