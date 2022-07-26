新竹棒球場造成多名球員受傷，其中中華職棒富邦悍將外野手林哲瑄因撲接受傷，發現左肩關節唇破裂。桃園市議員參選人凌濤發文批評，指桃園市長參選人林智堅蓋的新竹棒球場造成傷兵，而明年世界棒球經典賽將開打，幾位球員都是過去中華隊成員，指「林智堅捫心自問對得起國人、球員及球迷嗎？」

凌濤說，新竹棒球場開幕短短2天造成4名傷兵球員，包含富邦悍將林哲瑄、味全龍劉基鴻、張祐銘、林智勝。而剛剛傳出林哲瑄經MRI檢查為左肩關節唇破裂，初步研判將休息約3個月，不排除進行開刀手術，本季有可能因此報銷。我們希望他能早日康復。

凌濤又說，林智堅蓋的新竹棒球場造成傷兵，明年世界棒球經典賽在即，其中幾位受傷球員都是之前經典賽中華隊球員。林智堅捫心自問對得起國人、球員及球迷嗎？凌濤也說，很遺憾綠營側翼「旅美教授」翁達瑞的臉書竟還認為球員受皮肉傷是小事，試圖帶風向來遮掩球場問題，這種惡意操作讓球員、球迷情何以堪？