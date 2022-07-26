出道超過30多年的女星方文琳，是90年代「擋泥板女神」、「玉女掌門人」，陪伴五、六年級生走過青澀歲月。方文琳今年已經57歲，依然不忘鍛鍊身型，日前還曾挑戰高難度的空中瑜珈，狂秀一身緊實曲線，近日再曬出空瑜片給大家欣賞卻是接連失敗，甚至挫折爆出嘶吼聲，不科學的身體曲線驚豔所有網友。

當年以氣質美貌著稱的方文琳，私底下非常熱愛健身。日前她便曾透露關注空瑜運動多年，卻因憂心頭部暈眩不敢嘗試，經看到圈內好友廖峻二姊，正在開設相關課程，才投入到這項美麗運動之中，方文琳坦言，由於自己平常就有在做運動，因此對她而言並未太困難，不過由於是初學者身分，仍有失敗可能。

方文琳透露長期有健身習慣，因此還算是應付空中瑜珈。(圖/方文琳 FB)

方文琳巧妙藉著掛布力量，在空中擺出優美姿勢獲得不少網友誇獎。(圖/方文琳 FB)

日前方文琳曬出20秒空瑜片，只見她穿著貼身上衣和貼身瑜珈褲，一邊雙腳踩著掛布、一邊保持住身體平衡，並試著將長腿放到掛布，做出一個支撐點，好讓身體能懸掛在半空之中，卻屢屢失敗，甚至因失望發出長嘆聲，不過最後成功時擺出的姿勢十分優美，不僅如此，還大秀57歲驚人腹肌和傲人身體曲線。

看到方文琳這段精彩空瑜片後，網友紛紛留言：「英姿好美，嫦娥奔月」、「看得我都激動了太優秀了」、「快60歲體力還這麼地好」、「好玩回到年輕時期」、「仙女姐姐超級強」，也有人稱讚她敢放NG片，「敢放表示為人處世最真實的一面」、「看了覺得好佩服又忍不住大笑，嘶吼聲很像在生小孩」、「這真的不簡單。」