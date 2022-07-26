冷氣屬於季節性家電，長期沒使用難免藏汙納垢，除了降低冷氣效能外，也可能吹到滿身穢氣。日前有人發文討論「冷氣究竟多久要洗」，卻意外引出同是過來人的網友分享恐怖遭遇，原來，他因為辦公室冷氣不涼，找來師父清洗，但拆開冷氣機後裡面藏滿了黑垢和黴菌，讓眾人頓時看傻了眼。

原PO在《PTT八卦版》發文表示，她的臉在2年前曾經嚴重過敏，不只持續發癢，還會有脫皮的狀況，求助醫師也只能透過擦藥勉強控制，後來是因為辦公室的冷氣越吹越不涼，找了專業的師傅來查看，才發現大事不妙。

網友分享冷氣清洗的前後對比照，讓許多人看了超吃驚。（圖／擷取自PTT）

從原PO分享的照片中可見，被師父拆解開的冷氣裡，佈滿了噁心的黴菌和汙垢，原本白淨的內殼，被無數灰塵覆蓋，更誇張的是，洗完冷氣機的汙水居然又濃又黑，宛如烏賊的墨汁一般，讓原PO直說「真是嚇歪我」。

網友分享冷氣清洗的前後對比照，讓許多人看了超吃驚。（圖／擷取自PTT）

而自從請師傅來洗淨冷氣後，不只冷氣變涼，就連原PO原本極度過敏的皮膚也有改善，逐漸恢復原本健康的模樣，她深有所感地說，「冷氣真的還是要洗，至少2年一次，我再也不會不信邪了，真的，淚」。而原PO也在文末補充，自己花了2千元清洗冷氣，提供給大家參考。

貼文曝光後，嚇人的清洗前後對比照讓許多網友看傻眼，驚呼，「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「看師傅拆就花快10分鐘，真的很費工」、「2千很便宜了」、「有洗真的有差，嫌貴可以試看看自己」。