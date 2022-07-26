桃園天主教振聲高級中學董事長、主教劉獻堂（左）、新任校長彭湘玲（。（桃園天主教振聲高級中學提供）

桃園天主教振聲高級中學26日舉行「第8、9任校長交接布達感恩祈福禮」，典禮隆重莊嚴，在聖歌祝禱、歡唱喜樂中，由董事長、主教劉獻堂，主持交接佈達典禮。新任校長彭湘玲從劉獻堂手中接過校長印信，象徵校務薪火相傳，並正式宣誓就職上任。

劉獻堂在嘉勉彭湘玲就任時提及，天主教振聲中學是河北省獻縣教區46位海外神父們一同，憑藉著天主賜與的教育大愛所經營擘畫的，按照天主教的理想教學，實行「全人教育」，使學生「身、心、靈」都得到照顧。劉獻堂在典禮會場中勉勵新任彭湘玲，天主教振聲高中是秉持天主意旨具有優良校風的學校，現由我手中將天主教辦學的精神傳給彭校長，希望天主教振聲高中能在她手上繼續發光發熱，讓教職同仁們能盡心負責，同學們努力向學，家長們及歷屆校友們的肯定支持，才能使天主教振聲高中不斷的成長茁壯及向前邁進，這是振聲給自己，也是給肯定振聲辦學的社會大眾的成果展現。

劉獻堂以聖經故事耶穌基督與伯多祿的對話，耶穌基督三次詢問伯多祿你愛我嗎？當劉獻堂以同樣話語詢問彭湘玲時，彭湘玲毫不遲疑大聲說出「愛」。彭湘玲於劉獻堂主教手中接下印信時，開啟振聲的新紀元，也使彭湘玲感受滿滿天主的恩寵。

彭湘玲在振聲高中服務近32年，有長達25年的行政經驗，擔任過國文教師、導師、設備組長、圖書館組長、主任等工作。期間也得到桃園縣特殊優良教師、教育部全國圖書館績優館員的肯定，也多次指導學生參加全國桃園區高級中等學校閱讀心得寫作與小論文競賽獲得特優等佳績，無論在行政與教學上都獲得師生家長肯定。

彭湘玲深知天主教教會學校的辦學使命，她要用溫馨、和諧、愛與關懷的教會氛圍，營造一個充滿「真、善、美、聖」的校園，在「愛、生活、學習」之下達到全人教育的目標，讓天主教振聲中學的學生擁有「做人有品德、做事有品質、生活有品味」的人。

彭湘玲對天主教振聲高中在108課綱趨勢下，未來希望藉由教會學校語言教學優勢條件，並積極拓展學生成為具有國際觀的人。其先生為希臘裔人士，更使其在國際交流此塊更具說服力。彭湘玲對其自身期許，在接任校長後將積極加入教育部的Hostfamily的計畫，並將邀各國學生來到振聲做文化交流，開拓學生的視野，積極推動雙語及國際教育。

膝下無兒女的彭湘玲，將天主教振聲高中的學生當成自己的孩子來疼愛，期待所有振聲的孩子有質地的成長與學習，也期許為國家社會培育出具有競爭力的優質人才。

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