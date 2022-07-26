房市買氣受到打炒房加升息雙重打擊，根據中央銀行公布的6月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，雖然房貸餘額9.141兆元，土建融餘額2.958兆元，續雙創歷史新高，但年增率雙降至8.73％、12.86％，各創18個月、29個月新低。

根據央行統計，6月房貸餘額連續63個月創歷史新高，月增減少至499.59億元，排除2月農曆年季節性因素，今年來月增首次低於600億元，年增率下滑至8.73％。土建融餘額累計連續40個月創歷史新高，且雖然月增323.65億元、為今年新高，年增率是減至12.86％。

央行官員表示，6月房貸年增率下滑，對照六都合計移轉棟數年減衝高至二位數的14.88％，反應房市買氣明顯減弱，主要因政府房市管制，加上3月及6月央行升息的影響，且國內疫情迅速升溫，衝擊購屋人進場看屋意願，另金融市場震盪下，台股震盪回檔，也對進場購屋信心有一定的影響。

央行四度調整選擇性信用管制，還有內政部、財政部、金管會、地方政府等均祭出健全房市措施。央行官員認為，房市管制的效應還會持續發酵，且美歐通膨居高，持續採取升息應對，股市震盪不變，使得目前市場普遍看淡下半年房市。

對房市一向更敏感的供給側建商，6月土建融年增率月減0.45個百分點，來到近二年半新低。銀行授信主管指出，今年以來土建融延續去年偏保守的態度，年增率從逾18％高位，跌破13％，凸顯建商今年對房市展望多不樂觀。