隨著國際上對於企業社會責任、永續發展議題之重視，在許多國際永續評比指標中都將勞工權益及薪資福利等議題視為關鍵指標，促使企業關注員工待遇、職場環境等規劃，畢竟「員工」為企業最重要的資產更是朝永續發展邁進的原動力。

由臺灣證券交易所與銳聯財智有限公司合作編製的「臺灣就業99指數」及「臺灣高薪100指數」為全球首創鼓勵企業重視僱用員工人數及薪酬之企業社會責任指數，華南金控自2014年起已連續9年入選上述2項指數成分股，可見華南金控在就業與薪資待遇等企業社會責任議題上之重視，並持續實踐照顧員工生活。

華南金控自2010年起已連續13年調薪，2022年集團調薪平均幅度為4.69％。隨著近年國際對於員工權益的重視，華南金控除了提供員工優渥且穩定的薪資待遇外，亦制定人權政策，以保障每一位員工的基本權益，華南金控表示：「惟有企業與同仁共好，才有走向永續發展的根基」。

在企業永續發展趨勢下，華南金控從打造好薪情、提供優於法規之休假制度到提高生育補助（每胎新臺幣10萬元），以及保障員工權益、強化勞資溝通等措施，使員工在生活上能無後顧之憂，期能在職場上持續發揮所長，成為華南金控邁向永續發展的堅強後盾。