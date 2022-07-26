悠遊付持續在百貨通路開疆闢土，即日起在統一時代百貨及高雄夢時代購物中心也可以使用悠遊付，歡慶新通路上線，悠遊付也特地祭出筆筆5％的限時回饋活動，歡迎老朋友、新朋友一起拿好康。

統一時代百貨與高雄夢時代購物中心是統一集團南北的重要百貨布局，悠遊付繼環球購物中心、美麗華、微風集團之後，再度擴張百貨通路版圖。

自7月21日起至8月8日止，持悠遊付在統一時代百貨/高雄夢時代購物中心單筆消費滿500元以上，筆筆回饋5％悠遊付回饋金（台北店限量15萬元、高雄店/夢時代限量40萬元），單筆消費滿1,000元，加贈統一時代百貨/高雄夢時代購物中心100元即享券（可累贈），每悠遊付帳戶至多可領10份（台北店限量1,200份、高雄店/夢時代購物中心限量3,000份）。

活動期間註冊悠遊付新戶還享有額外加碼禮，單筆消費滿500元即贈統一時代百貨/高雄夢時代購物中心100元即享券，每戶限贈1份，（台北店限量300份，高雄店/夢時代購物中心限量1,000份），可同時領取消費滿額贈的回饋，舉例而言，若單筆消費1,000元，共可領取悠遊付回饋金50元、加贈的統一時代百貨/高雄夢時代購物中心100元即享券1份及新戶加碼的統一時代百貨/高雄夢時代購物中心100元即享券，回饋總價值250元，相當於25％回饋，以高回饋率寵愛會員。