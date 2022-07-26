醫療與科技跨域結合已成趨勢，生策會26日表示，醫資系統革新、醫療數據規格整合、國際標準銜接三關鍵，是BIO+ICT結合的最後一哩路，內部已凝聚初步推動方向，將持續與醫界討論評估各項解決方案的可行性，預計年底提出完整策略建議白皮書。

為加速醫療與科技跨域結合，生策會近期啟動「生策論壇：競爭全球數位醫療新市場！台灣的挑戰與機會」，由副會長楊泮池、林百里、蔡長海，及長庚醫療體系主委程文俊、台大醫院院長吳明賢、台中榮總院長陳適安、成大醫院前院長沈孟儒、國際醫資學會理事長李友專等近80位醫資專家籌組推動委員會，針對國內數位醫療科技發展困境研議解決方案。

楊泮池表示，今年Newsweek發表的最新全球智慧醫院評比，日、韓有10家、新加坡6家入榜，台灣卻未有一家醫院入列，主要是醫院對新科技的導入速度卻相當緩慢，不利全球競爭，這是一大警訊！而造成當前數位醫療發展遲滯，主要有三大問題：

首先，全台醫療數位基礎建設過時！台灣多數醫院仍在使用10多年、甚至20多年前的傳統醫資系統，許多創新醫材設備或AI軟體等難以串接醫院系統，無法在醫院快速落地應用。因為醫院資金、資訊人才有限，資訊系統要汰換相當困難，亟需政府和產業幫忙。

其次，各醫院醫療數據規格不相容！由於醫院數據有80％是非結構化資料，加上各醫院使用的醫療詞彙不同，跨院也無法交換資料，導致產業難以取得有品質、正確性、足量與多元代表性的真實世界資料。如不儘快建立醫療數據交換的相容規格共識，台灣在AI等數位醫療研發進度恐將大幅落後全球領先國家。

最後，缺乏全面性的國際標準銜接！國際標準是數位醫療創新科技研發、進軍海外市場的必要條件，全球各國已採用FHIR，台灣仍屬落後群，僅有零星小規模試辦！必須儘快整合國內共識、建立FHIR實行準則，同時納入數位醫療產品規範，制定審查與認證機制，才能與國際接軌。

楊泮池表示，目前已有30家醫學中心與區域/地區醫院投入，加上20家國內外資通訊科技大廠與重要醫資協學會協力，初步已凝聚推動方向，生策會將持續與醫界討論評估各項解決方案可行性，預計年底提出完整策略建議白皮書。