品牌廠華碩（2357）近年加速布局雲端與AIoT等新興科技，旗下鎖定精準醫療相關智慧解決方案的華碩AI研發中心AICS，從台灣出發、布局美國，現更進一步跨向東南亞，攜手新加坡陳篤生醫院（TTSH，Tan Tock Seng Hospital）展開為期三年的合作，共同開發血液疾病、大腸癌診斷等AI工具，加速解決方案的臨床應用。

華碩全球副總裁暨技術長黃泰一表示，AICS（ASUS Intelligent Cloud Service Center）的新加坡團隊持續成長，並繼續致力於打破藩籬與各醫療院所交流專業技術，期能共同為病患與照護者帶來改變。

陳篤生醫院臨床醫學與創新辦事處理事會副主席Tan Cher Heng也分享，陳篤生醫院所推動的革新，將打造出更健康的新加坡，此次透過與華碩策略合作，亦讓醫護與工程師能同心協力實現計畫。

在人口老化的趨勢下，逐漸增長的慢性疾病成為新加坡醫界一大挑戰，高效且精確的AI解決方案因而備受矚目。

華碩AICS與陳篤生醫院目前正開發多款解決方案，包括自動化辨識末梢血液細胞軟體《Blade》，技術人員僅需將血液抹片裝至數位掃描儀，系統分析後將自動警示需注意的徵兆（如白血病），可望大幅提高診斷的精準度與效率，未來還會拓展胸部篩檢與大腸癌辨識等領域。