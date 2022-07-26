南韓女演員具惠善外表清秀，2009年岀演韓版《流星花園》的杉菜一角爆紅，與男演員安宰賢拍攝電視劇《吸血鬼醫生》時擦出火花，兩人2016年宣布結婚，不料2019年8月爆出離婚風波，從演藝圈恩愛夫妻變成上演分手擂台，鬧到2020年7月兩人才在離婚訴訟調解後，正式結束婚姻關係；近期有媒體發現具惠善轉當畫家，靠賣畫一年就進帳高達2億。

南韓綜藝節目《演綜直播》在節目環節「奔跑在榜單上的女人」，整理許多以高價出售作品的藝人們，其中南韓女星具惠善位居第二，具惠善除了會演戲，多才多藝的她曾發表小說，亦舉辦個人畫展，還與日本音樂大師佐佐木功一起舉辦演奏會，更一人兼任四職，在長篇電影作品中自導自演、作曲、編劇一手包辦，可謂是相當多才多藝。

具惠善繪畫技巧細膩，作為畫家也獲得不少欣賞，她的畫作最高價每幅高達5000萬韓元，到去年為止靠賣畫的總收入為2億4000萬韓元（約548萬台幣），收入相當可觀，令不少觀眾驚訝。

具惠善和安宰賢離婚後，恢復單身2年左右已不像過往大方分享感情生活，但粉絲仍對她狀況很好奇；12日具惠善無預警在IG上傳一段影片，畫面中她眼眶泛紅像是剛剛哭過，還配上文字表示，「我和男友分手了」，楚楚可憐的樣子更惹人憐，後來被網友猜測是為新專輯打廣告。