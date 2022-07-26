獲選為今年台北電影節開幕片，由陳駿霖執導、李耀華監製的年度首選愛情電影《初戀慢半拍》，找來徐若瑄、柯震東配對主演。26日公開幕後花絮初戀篇，請到4位主演徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳分享對初戀的理解以及難忘回憶！

徐若瑄鼓勵大家不能怕失敗，就是要勇敢談愛，回想起初戀交往時，兩人騎著機車兜風，從後座手插進前座男友的口袋、摟腰放閃，即便最後無緣分手，但都是成長的養分！徐若瑄說：「我初戀是被甩的！我哭著等他好久，覺得對方會回心轉意，最後並沒有，我也就長大了，真的只有自己經歷過這些，才會找到答案。」

片中溫柔姊姊徐若瑄（左）遇上呆萌弟弟柯震東，兩人關係曖昧。（甲上提供）

柯震東戲裡到快30歲都還沒談過戀愛，戲外柯震東坦言自己國、高中階段就在談戀愛，初戀彷彿是「打開全知、全能、全器官的開關」，但到現在還沒定下來，所以也不急，只要遇到一個對的人就好。范少勳形容初戀特別美好，很純粹地喜歡一個人。于子育則回憶初戀難忘像是在喝酸梅湯。電影8月26日上映。

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