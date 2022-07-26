民進黨已提名18位縣市首長參選人，日前發布競選主軸「顧家鄉，拚未來」，今推出首支系列政績影片「原來，我們已經一起走了這麼遠」；由台北市長參選人陳時中擔任旁白配音。

民進黨指出，影片主打過去兩年半的防疫成績，陳時中擔任旁白配音，讓「前防疫指揮官」細數台灣人一起經歷的防疫片段，並邀請知名的聲音訓練師周震宇老師，以及配音師「星期天」在旁教學。

民進黨說，「原來，我們已經一起走了這麼遠」影片中，從兩年半前全球疫情爆發，政府開始各項防疫措施，因為過往SARS的經歷，讓台灣的政府比起其他各國更有警覺，快速組成防疫國家隊，指揮中心為使民眾安心，也召開每日防疫記者會，第一時間說明疫情狀況，澄清錯假訊息。

民進黨說，影片中也特別感謝所有在防疫期間付出的每個人，從第一線醫護人員、口罩產線員工、超商店員，以及一起經歷口罩、疫苗、快篩的每位台灣人。而Taiwan can help讓台灣的能見度也在國際大增，許多國家紛紛站出來支持和感謝台灣在疫情期間的貢獻。

陳時中首次參與影片配音，現場請來了聲音訓練師周震宇，以及知名配音師「星期天配音是對的」，指導陳時中旁白配音，針對第一次的配音表現，周表示「我聽完有雞皮疙瘩的感覺」。

陳時中看到影片成品後，也說道「錄製的時候有很自然的感情，看見兩年多來的日子，也挑動我們自己的心情」想到過去兩年的防疫，儼然有許多感觸。

影片規劃由民進黨網路社群中心主責，主任范綱皓也表示，過去兩年多，大部分的台灣人每天都聽陳時中的記者會，陳的聲音大家都很熟悉，邀請他來擔任旁白配音非常適合。錄音時，他情緒流露非常自然，因此很快就完成錄音。

民進黨表示，接下來四個月，「顧家鄉，拚未來」系列政績影片將會陸續釋出其他四支影片，細數民進黨在過去六年中央執政的重要政績，凸顯照顧人民、家鄉，拚台灣未來之主軸。