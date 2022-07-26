民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門及新竹棒球場事件，引發爭議。資深媒體人黃暐瀚今（26）日指出，「吃到『雙主菜』便當是會偷笑的，但是選舉選到雙主菜，會在廁所哭暈」，黃直言，林智堅的狀況不但有可能讓桃竹雙輸，更會拖台中市長參選人蔡其昌及民進黨黨主席蔡英文下水。

黃暐瀚今日在網路節目《鄉民大會》中表示，對於林智堅身陷論文門及新竹棒球場事件，他認為「桃竹雙輸」有可能發生，而且「四輸」也有可能發生，黃暐瀚預測「民進黨黨主席蔡英文、民進黨桃園市長參選人林智堅、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民進黨台中市長參選人蔡其昌」，這四個人將在11月26日時一起倒，「台中也輸、新竹也輸、桃園也輸」，加上蔡英文，這就是四輸。

黃暐瀚分析，現在老一輩的人，都在氣林智堅棒球的事情，怠忽職守，讓球員受傷；而年輕一輩的對於論文事件，認為林智堅沒有嚴格。黃暐瀚坦言，「雙主菜」的狀況讓林智堅敗象已露，「連球場都做不好了，你市政有多棒？」雖然桃園市長鄭文燦在桃園的地方勢力很強，但現在林智堅在桃園已經沒有優勢了，桃園現在又打回「五五波」。