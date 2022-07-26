台中市神岡區溪洲身心障礙者社區關懷據點26日舉行活動，台中市社會局長彭懷真、市議員周永鴻今天共襄盛舉。周永鴻指出，潭子、大雅和神岡近年陸續有4處身障據點，希望社會局能加速布建，服務更多身心障礙朋友。

神岡區溪洲社區發展協會理事長王明洲和總幹事楊一新表示，溪洲社區發展協會自2016年起辦理溪洲身障據點，今年邁入第6年，提供45位身障者據點服務和社區參與活動。據點有一群熱心服務的志工而運作順利，每週二據點都會安排身體律動、創意手工以及藝術創作課程，照顧身障者的身心靈。

周永鴻指出，潭雅神地區現有4處身障據點，但3區都沒有身障日照，神岡和大雅也還沒有小作所，僅潭子有1處小作所，社福資源仍嚴重不足，應加速布建，在潭雅神地區增加服務據點。市府應該連結更多在地團體與基金會，加強跨局處合作，儘速盤點可運用的閒置空間，甚至新建的社會住宅也是很好的空間選擇。彭懷真允諾，會積極開辦身障社區日間服務，以嘉惠更多身障者和家庭。

彭懷真表示，台中市目前有38處身障據點，提供定點服務、定期家訪和電訪關懷。社會局推動「台中市身心障礙者社區關懷據點計畫」，結合身障需求評估中心、家庭中心、鄰里、民眾等，增強社區支持系統，發掘中高齡身心障礙家庭、獨居身心障礙者及雙老家庭，在第一時間予以協助與轉介。

彭懷真說明，除了身障據點，身障日照和小作所更是身障社區日間服務推動重點，日照由4年前的9處增加到17處，小作所由4年前的14處增加到25處；另外，輔具資源中心也從4年前的11處增加到14處。為了提供更近便的輔具服務資源，打造1輛輔具服務專車，改裝3.5噸貨車並於車上裝設聽力室，提供輔具諮詢、輔具評估、輔具維修、聽力篩檢、輔具宣導等行動式服務。