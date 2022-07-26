黃燦盛（右）首次與宋玧妸合作讚她很會照顧人。（東森提供）

韓劇《女王的家》講述一個不知道丈夫出軌的女人，在不知情的狀況下與第三者成為密友，還支持她和丈夫的戀情，一連串情愛糾葛的故事，隱喻豪門婚姻不為人知的辛酸血淚。全昭旻這回拋開可愛形象變身惡女「尹美蘿」，劇中她自小父母雙亡，對向她伸出援手的李成宰傾心，不僅在機艙上演活春宮，還有不少背部與側身裸露畫面，展現不同以往的形象。戲裡全昭旻計畫性地接近宋玧妸，2人成為無話不談的好姊妹，她故意在言談中透露線索，令宋玧妸對老公心生猜疑，心機深重。而後宋玧妸目睹老公激吻小三，從猜忌、試探到震驚、憤恨，與全昭旻正面對決。

宋玧妸相隔24年與李成宰再度合作，劇中飾演財團千金「韓善珠」，善良的她看似擁有眾人稱羨的婚姻，但丈夫申明燮（李成宰飾）卻不斷出軌，在不知情下竟全力支持全昭旻飾演的「尹美蘿」和老公的不倫戀，這也是宋玧妸繼《優雅的朋友們》再度詮釋有關家庭與外遇的勾心鬥角題材。劇中李成宰看似全心投入工作，背地卻與全昭旻有不倫關係，出差時更是利用時間相會，雖然兩人約定一年後結束這段關係，但全昭旻卻以死相逼，讓宋玧妸想起妹妹當年為情所困而感到不捨，便對全昭旻說「用偷的也好用搶的也好，成為那個男人的妻子吧！」此舉卻讓2人關係無法結束，甚至更加緊密。

去年底閃婚的「2PM」成員燦盛今（26日）被韓媒已升格人父，他透過經紀公司發表回應「燦盛的妻子順利生下女兒，母女都很健康平安」，燦盛在劇中飾演宋玧妸同父異母的弟弟「韓正元」，是個積極向上且溫暖的人，很信任並依靠姊姊，為了姊姊願意做任何事。這是燦盛退伍後的首部作品，得知他接下這類題材的電視劇團員們大感意外，燦盛表示希望透過新的戲劇類型，展現有別以往的魅力。該劇明（27日）晚8點起，每週一至週五 晚間8點到10點東森戲劇台播出。