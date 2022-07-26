牛仔褲廠商如興公司2月更換董總，卻未依規定15日內辦理登記，至今超過5個月。經濟部商業司表示，如果逾期未登記確實就要處罰，不過因為當時兩邊沒有出來主張，如興7月15日已經召開臨董會改選，會等新負責人變更送件過來，才會去確認大股東偉豪當初送出改派函的日期、如興公司收件日期，要先確認當時改派效力，才能知道是否要罰。

如興法人董事偉豪投資公司今年2月14日改派代表人，將原董事長張水江改派為翁紹華，但兩邊都無對外公告，一直到7月臨董會召開，宣布翁紹華出任董事長兼總經理，事情才曝光，現已遭證交所開罰150萬。

另外，改派法人超過5個月，卻至今未向經濟部辦理法人代表改派登記，也違反《公司法》，需罰最高5萬元，如限期改正未處理，還可按次罰最高10萬。

商業司表示，如興既已開臨時董事選出董事長，會等其變更登記案送過來，再依照檢附文件，去確認2月的改派案有無效力，會以其改派函送出日期，如興收到日期等，以及改派案是否成立等效力去做判斷，目前無法得知。

商業司說，過去確實也曾發生法人改派函送到公司舊地址，結果未送達情形，所以必須要能確認收發日期。到底2月到7月之間，雙方股東怎麼協調，經濟部不是金管會，不能做行政調查，還是要看到時送達文件資料去判斷。