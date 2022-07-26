何超儀受邀擔任紐約亞洲影展「焦點影人」。（852 Films提供）

港星何超儀近年來在好萊塢發展不錯，也積極投入自製電影。她近日受邀紐約亞洲影展擔任「焦點影人」，放映她的音樂紀錄電影新作《尋找極致的喜悅：火與冰》，以及代表作《維多利亞壹號》、《全力扣殺》，並舉辦大師講座，影展官方更盛讚她是位多才多藝的電影人。

籌製2年遠赴冰島拍攝的音樂紀錄電影《尋找極致的喜悅：火與冰》，是何超儀與「喜劇大師」詹瑞文率領她的樂團「何超與海膽仔」的成員DEE LAM、DON CRUZ、陳兆基以及好友LMF樂隊的MC仁等一群香港音樂人遠赴冰島的音樂及精神探索之旅，在詹瑞文精心設計的遊戲當中，讓眾人學習如何擁抱尷尬、肆意嬉笑，在幽默間抛開都市人掩蓋情緒的習慣，認識真正的自己。

《尋找極致的喜悅：火與冰》受到紐約當地觀眾熱烈迴響，或許與近兩年來的疫情有關，很多人覺得很辛苦，時局、經濟都不太好，看完電影受到很大的啟發，更有觀眾映後特地向何超儀致謝，謝謝她拍了一部啟發性很高的電影，讓他們反思、回想現在的生活模式，思考如何尋找快樂，其實每個人都做得到，不需要太依賴物質、依賴他人，因為快樂是源於自己。

何超儀一直希望《尋找極致的喜悅：火與冰》可以在疫情期間為大家帶來歡樂的能量，笑著面對困難，樂觀面對逆境很快會結束，此次也讓紐約當地不少觀眾看得捧腹大笑，甚至在片尾音樂人一同拚唱《黃飛鴻》經典主題曲《男兒當自強》時，觀眾席傳出掌聲叫好。

何超儀已有10年沒有前往紐約，10年前到紐約是她與老公陳子聰一起參加一場戲劇大師課程，10年後兩人重遊舊地，這次她帶了自己作品過來，感觸很深，回想著當年她與老公堅持開設自己的電影公司，堅持拍攝另類的電影題材，期間在業界聽盡不少冷嘲熱諷，如今見到觀眾的支持，讓她自認10年來的努力並沒有白費。