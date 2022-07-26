第79屆威尼斯影展今揭曉入圍名單，日本名導深田晃司以新片《LOVE LIFE》獲選競賽片。深田晃司之前曾以《臨淵而慄》勇奪得坎城影展「一種注目」評審團獎，前年他將自己的電視劇處女作《虛情真意》重新剪輯成4小時的電影版，再度入選坎城影展，本次新作《LOVE LIFE》是他首度入選威尼斯影展。

《LOVE LIFE》劇情描述妙子（木村文乃飾）與丈夫二郎（永山絢斗飾）、兒子敬太，原本過著幸福平靜的生活。然而一場悲劇發生後，敬太的生父突然現身，妙子和前夫重逢後，開始盡力幫助這位失聰、無家可歸的男人重新振作，卻也打亂了她的家庭與人生。

有趣的是，該片的拍攝靈感其實源自一首歌。深田晃司是在20歲時，第一次聽到坂本龍一前妻、女歌手矢野顯子的同名歌曲時大受感動，瞬間靈感湧現，決定依歌詞內容改寫為電影劇本，期待能感動更多觀眾。他之前常跟老班底演員合作，但該片卻是他與女星木村文乃的首次合作，預計最快年底在台上映。