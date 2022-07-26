女星小甜甜（張可昀）早年出道時身材豐腴，身高160公分卻曾胖到破80公斤，後來靠著運動、調整飲食狂甩28公斤，直到去年懷孕生女體重才回升。近日，小甜甜在八點檔與馬國畢飾演一對夫妻，被對方在臉書公開無修圖照，讓她忍不住留言自嘲：「臉腫得像被蜜蜂叮，腫歪歪。」

馬國畢昨（25日）在臉書上傳與小甜甜的合照，寫道：「我又當爸爸了！努力賺奶粉錢！」畫面中，他笑容滿面，一手指著小甜甜環抱的小嬰兒，而小甜甜將瀏海全部梳到後面，先前瘦身有成的V字臉消失，變成圓滾滾的臉，小甜甜見狀，馬上留言反應：「你麻卡拜託欸…你某欸面腫的像被蜜蜂叮，腫歪歪…（國語翻譯：你也拜託…你老婆臉腫的像被蜜蜂叮，腫歪歪…）」，抱怨馬國畢沒挑她比較好看的照片，馬國畢則回應：「我的手機沒有美肌啦！妳修一下～我重新Po！」

小甜甜抱怨馬國畢上傳她臉圓的照片。（圖／FB@馬國畢）
小甜甜抱怨馬國畢上傳她臉圓的照片。（圖／[email protected]馬國畢）

小甜甜抱怨馬國畢上傳她臉圓的照片。（圖／FB@馬國畢）
小甜甜抱怨馬國畢上傳她臉圓的照片。（圖／[email protected]馬國畢）

許多網友看了這張合照，誤以為站在馬國畢旁的女生只是長得像小甜甜，直呼：「左邊那個也太像小甜甜以前胖的時候了吧」、「怎麼跟小甜甜那麼像，好像雙胞胎」，直到小甜甜承認是本人後，才得到解答。

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