家住臺中李姓42歲男子騎重機車，專程從臺中到國姓鄉，竊取鐵製曳引線7大綑，卻在以機車載運贓物時碰到萬安演習，遭警方發現可疑攔查當場查獲。竊嫌當場大嘆：「有夠倒楣！」

中部地區「萬安45號」演習在26日13時30分至14時舉行。埔里警方動員100多名警、民力投入人車疏散、交通管制及燈火管制等演練。14時演習結束後，副分局長涂瑞湮、巡官王榮藤、游家賢在國姓鄉臺14線雙福隧道前，見一名男子的機車前踏板載有7大捆鐵線，形跡可疑，遂攔車盤查。李姓男子坦承在臺中以每天300元租用機車，獨自騎到國姓鄉臺14線中正路2段柑仔林某處停業餐廳旁，趁無人看管時竊取7大捆鐵線約70公斤要載回臺中變賣，且已在同日上午於該處以同樣手法竊取6大捆鐵線約60公斤，載回臺中變賣得手450元，於是食髓知味趁著萬安演習警力不足時再次竊取，怎知還是被警方查獲，國姓分駐所通知被害人領回被竊贓物，全案依竊盜罪移送偵辦。

埔里分局呼籲，民眾應將具有價值性的物品置於安全地點保管，工地加裝監視器或保全看守，才能避免遭竊。