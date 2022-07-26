西方限制俄羅斯能源出口，其中德國對天然氣短缺的痛苦最為強烈，該國經濟部長甚以「能源系統版的雷曼兄弟效應」來形容情況之危急。德國智庫表示，7月企業信心下滑至2020年6月以來的低點，這代表德國正瀕臨衰退。

商業內幕報導，總部位於慕尼黑的衣佛研究所（Ifo Institute）公布針對9000家企業的調查結果，7月德國企業信心指數報88.6，遠低於前值的92.2，創下2020年6月以來新低。衣佛研究所表示，「企業信心的下滑，意味著德國正瀕臨衰退」。

衣佛研究所所長費斯特（Clemens Fuest）說，天然氣短缺和能源價格高攀的威脅，讓德國經濟承受壓力。他說，企業對現狀不樂觀，預期未來幾個月的業務將變得更加困難，「德國正介於衰退的臨界點」。

調查結果公布的同時，俄羅斯國有天然氣工業股份公司（Gazprom）宣布，因為北溪一號出現「技術問題」，輸往德國的天然氣將再砍半，供應僅存正常水準的20%。俄羅斯天然氣工業公司21日才恢復至正常水準的40%。

歐洲正承受天然氣短缺的壓力，為今年冬天的供應傷透腦筋。德國商業銀行經濟分析師克雷默（Jorge Kraemer）表示，IFO企業信心指數和採購經理人指數一樣，清晰表明德國經濟正在下墜，「不幸的是，最終會往多糟的方向發展，取決於普丁」。