新竹市立棒球場尚未完成驗收就啟用，花了12億重建的球場卻落漆，2場職棒比賽造成多名球員受傷，讓輿論炸鍋將咎責矛頭指向政府。臉書粉專「政客爽」貼出1997年電影《黑金》（《情義之西西里島》）片段，當中台詞「我們政府很有錢啊」、「這個工程下來，我看你起碼拿掉7億」，讓網友看了大酸，「原來不只抄論文，連施政都要抄電影啊」、「殷實商人」，超有既視感。

政客爽今(26日)在臉書以「電影《黑金》神預言，新竹棒球場芭比Q啦~」為題，PO出當年在台灣以《情義之西西里島》為片名上映的港片《黑金》片段，一開頭就見梁家輝說道：「我希望大家和氣生財，共同把這個工程的圓仔湯給搓好，共同分取政府的錢，我們政府很有錢啊！」

梁家輝演的「周朝先」又說：「這個工程大概10億，2成利潤算，所以賺2億，我拿4千萬出來，你們7家分，每家就是500多萬；第二，政府下半年還有3個工程，我不投了，你們搓圓仔湯，分我一份就是了。我話講完，誰贊成？誰反對？」有人說：「我反對！我常跟行家講，周董是我的偶像，工程搶過來不必自己做，10億先拿走5億，接下來發包，兩轉三轉，四五六七八轉，你不賺錢想辦法偷工減料，再下來跟營建署勾結，追加3、5億預算，這個工程下來，我看你起碼拿掉7億，你分給我們這麼一點點的錢，你還有良心啊？」梁家輝隨即站起來，一巴掌將反對者揍飛。

電影情節讓人看了相當有既視感，網友迴響熱烈：「黑金永遠熱映中（政客爽回應：從來沒停止）」、「原來不只抄論文，連施政都要抄電影啊？！」、「這部電影沒拿去報名奧斯卡外語片真的可惜了⋯」、「這部電影是真實的，只是有稍微改編」、「神預言」、「就周董堅了啊」、「神劇本」、「神預言，了解的人才拍的出來的電影」、「疫苗？！...快篩？！...棒球場？！...殷實商人？？我們的政府很有錢啊！」