新竹棒球場造成多名球員受傷，其中富邦悍將外野手林哲瑄因撲接受傷，發現左肩關節唇破裂，預計明天會再到醫院檢查，評估是否需要動刀，但不論是否動刀，本季可能都會提前報銷，因就算不動刀、採取保守治療，也必須至少休息3個月才能開始進行訓練。消息一曝光讓許多網友氣炸，灌爆民進黨桃園市參選人林智堅的臉書，直呼「你賠得起嗎」、「責任你打算怎麼扛」。

新竹球場22日開幕，但首日比賽就發現內野紅土較為鬆軟，外野草皮軟硬不一且多有砂石，在23日的比賽中，林哲瑄在4局下為了接殺龍隊拿莫伊漾打出來的飛球，上演飛撲美技，但起身後面露痛苦，下個半局輪到他打擊時更換代打，當時球團回報，林哲瑄因左肩挫傷提前傷退，並立即到醫院掛急診。

隔天林哲瑄說明自己的傷勢，表示急診時X光檢查骨頭無大礙，但還需要進一步接受MRI檢查，結果沒想到傷勢比預期嚴重，今(26日)確定是左肩關節唇破裂，林哲瑄說：「是否需要動刀，應該明天會有比較明確的答案。」

消息曝光之後，許多網友氣炸，到林智堅臉書的新竹市立棒球場致歉文留言狂嗆，「還我林哲瑄啊，你賠得起嗎」、「垃圾就是你，一個球員要開刀了」、「責任你打算怎麼扛、怎麼賠？」、「這就是你任內的好政績新竹球場，你看看這下好了吧」、「惹怒棒球迷，你不用選了」、「12億納稅人的錢，搞這樣的球場！這裡面沒貓膩誰相信！」、「再多的道歉，也沒法還給球員正常的出賽打球了」、「新竹這樣搞，還要來桃園，一個地方搞不夠，要到處搞？」、「因為爛球場，讓林哲瑄這下變成『林治肩』」。