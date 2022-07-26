歌手HUSH今以影展大使身分出席「2022台灣國際酷兒影展」開幕記者會，已觀賞完影展片《青春年華》的他，將本片推薦給觀眾，除了電影內容與自己成長過程相似外，更分享自己在觀影過程中曾因演員太過帥氣而一度分心，至於有沒有追蹤演員的IG？他玩笑表示：「我追蹤他，他也不會追蹤我啊！」

創作過程中常遇歌迷給予反饋的HUSH，前陣子與獨立樂團「淺提」合作新歌《禮物》受粉絲們喜愛，「那時候在圓山剛打完疫苗在路邊休息，就有一個女粉絲主動搭話說很喜歡這首歌、這首歌給她很大的力量。」沒想到隔4、5個月便收到女粉絲的女朋友，告訴他女粉絲離世的消息，讓他十分震撼，「那是我唯一一次見到這個歌迷，再一次聽到她的消息，卻是她很不幸地離開，這種事情很常會讓我覺得不勝唏噓。」

現已37歲的HUSH因歌手身分難尋另一半，更自嘲「已經找好蘭若寺」。單身七年的他擇偶要求不高，表示「外表順眼就好」、更在乎另一半是否有「上進心」。日前台灣已通過同婚法，未來考慮結婚嗎？他說：「結婚是一個選項，但目前不敢想，還是先找到另一半再說。」

以同志身分活躍在音樂圈的他，因「鋒芒太露」導致身邊少有親友向他分享出櫃經驗，「我這一輩的少數們，都已經活在一個處之泰然的平流層，好像也不需要刻意出櫃，大家越來越覺得出櫃這件事不怎麼樣，這反而是一件好事。」