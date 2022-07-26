擁有甜美五官與火辣身材的正妹網紅「四月桐」多元發展，身兼Coser與外拍模特兒，還是知名實況主，也擁有自己的YouTube頻道，以F級波霸上圍與嬌滴滴娃娃音聞名，而工作忙碌的她，仍抽空經營社群帳號，跟粉絲分享生活，近日農曆七月將至，四月桐打扮成火辣女殭屍，讓網友直呼「好想抱回家」。

四月桐昨（25日）發文：「遇到這樣的女殭屍的我該怎麼辦呢？」照片中四月桐在一處古宅，牆上還貼了兩道黃符，她穿著清朝道具官服，不過扣子全解開，露出裡面的比基尼，像口罩布設計的比基尼讓她東西半球都露，F級傲人上圍一覽無遺，畫面非常性感，四月桐甚至拿符咒貼在自己下方的重點部位，讓人一看就想歪。

火辣畫面讓無數網友留言：「看誰比較硬阿」、「抱緊處理」、「這需要我去處理一下了」、「帶他去買件衣服穿～ 會著涼～」、「直接把惡夢變美夢、春夢」、「殭屍怎麼可能這麼辣」、「抓捕回家」，而四月桐自從之前《亞洲的地獄與幽魂展》引爆話題後，也嘗試多次分享扮成殭屍的照片，似乎是非常喜歡這個主題。

好身材的四月桐，先前注意到一個男路人離她距離有點近，是近到讓人覺得不自然的那一種，沒想到走了一段又發現這位男子出現在她身後，對方讓她產生戒心於是她刻意放慢腳步，有心讓對方走到她前面，對方超過她之後突然停在一家店前，很認真地看著店家海報，似乎有意跟蹤，讓四月桐氣到罵對方「跟你個鬼蹤」。