國外一間餐廳，其不明原因章魚掛在燈具上，活跳聽蠕動樣，笑歪一票網友。

許多海鮮餐廳會主打店內的「生猛海鮮」料理，國外就有一家餐廳，有隻章魚不明原因掛在天花板的電燈上，其觸角還不停的蠕動，乍看之下像隻「異形」，拍下影片的原PO也開玩笑表示，店家主打生猛海鮮，至於有多新鮮，抬頭看就知道了；網友見影片也笑翻「吃個飯不必加場演出啊」、「夠鮮夠猛的」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段6秒影片，影片中疑似在國外某海鮮餐廳內，畫面中有隻章魚活跳跳的掛在天花板燈具上，其觸角還不斷地擺動掙扎，似乎不打算下來；其原PO也在貼文寫下「我們餐廳主打生猛海鮮，至於有多新鮮，請抬頭看就知道」。

貼文一出，引起網友紛紛留言表示「還以為看到異形」、「不要跳到我臉上」、「有多猛？那隻半小時前客人點的到現在還沒抓下來」、「上次吃海鮮，太生猛，差點反而被章魚吃」、「欸不是，我就吃個飯不必加場演出啊」、「怎麼有點可怕，是異型吧」、「有夠鮮有夠猛的」。

另外，也有網友開玩笑表示，下次跳電有主角了「下次跳電可以怪章魚了」、「松鼠終於發現能代班的好夥伴」、「松鼠表示：我可以放暑假了，為您介紹下期暑輔值日生，章魚哥」、「台電快來看。下次跳電有新角色了」。