民進黨桃園市長參選人林智堅論文門續燒，中華大學已於上周組成審議委員會，卻傳出原本擔任召集人的工管系主任馬恆突然請辭；對此，中華大學26日表示，馬恆以健康因素請辭，為了讓委員會能如期組成，由管院副院長徐子光暫兼代工管系主任。

中華大學26日表示，學校是依據2019年9月18日修正通過的「博、碩士學位論文抄襲處理要點」，審議委員會應由被檢舉學系主管擔任召集人。

但因工管系主任馬恆以健康因素請辭，委員會卻須在20天內組成，而現正值暑假，工管系無法在20天內選出新的系主任，由管院副院長徐子光暫兼代工管系主任，讓審議委員會能如期組成，並依規定在1個月內完成調查，必要時得再延長1個月。

中華大學也指出，學校肯定馬恆多年來擔任工管系主任的貢獻，對於他以健康因素請辭，表示尊重。另外，目前審議委員會已依法啟動調查程序，盼各界予以審議委員會獨立調查的空間，任何有關審議委員會問題將不再回應。