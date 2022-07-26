行政院長蘇貞昌今（26）日下午主持112（明）年度計畫及預算審核會議，初步敲定明年度歲出2.7兆元，大幅成長約2成，歲入則逾2.5兆元，成長逾1成。行政院晚間表示，明年度總預算以及特別預算，皆依公共債務法規定籌編，債務舉借不超過歲出總額15％（流量），累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6％（存量）。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌召開行政院112年度計畫及預算審核會議，該次會議係為112年度總預算案初步審核結果，其中部分計畫尚在審議程序中，故各項數字仍有增減之可能，尚未完全定案，行政院將在8月下旬提報院會通過後，召開記者會對外充分說明相關事宜。

羅秉成指出，112年度中央政府總預算案籌編，是依循行政院施政方針、籌編原則及既定時程逐步辦理，且在遵守財政紀律之前提下，併同考量歲入歲出以維持適度成長，而歲出部分則配合施政重點，主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策及強化國防等政策。

羅秉成表示，112年度總預算以及特別預算，皆依公共債務法規定籌編，債務舉借不超過歲出總額之15％（流量），累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6％（存量）。而112年度中央政府總預算案將在8月下旬定案並提報行政院院會後，於記者會中對外充分說明相關事宜。