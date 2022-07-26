韓國成功向波蘭銷售FA-50輕型戰機，合約預計可在本周完成；總數達到48架，價格大約29億美元(868.5億新台幣)。這對韓國武器銷售意義重大，是韓國戰機首次向歐洲出口。

韓國朝鮮日報(Chosun)報導，FA-50 是韓國宇航公司(KAI)研發，美國洛馬公司協力合作的輕型超音速戰機，屬於T-50 超音速教練機的作戰變體，換裝了火控雷達與電子作戰設備，以及空中加油系統，使它具備空對空與空對地的性能。宇航公司還在研發更進步的小型AESA 雷達，未來它的作戰能力可以再加強。

KAI表示，FA-50 是一種多用途戰鬥機，平均成本也低，在國際市場上具有競爭優勢。「我們也正在進行技術升級，等到AESA雷達研發完成，它將成為同水準的輕型戰鬥機中的技術領先者。」

或許受到烏克蘭戰爭的影響，擔心自己遭遇類似命運，波蘭最近的軍購變得更為積極，其中對韓國的軍購數量增加，因為先前波蘭購買了韓國的K2自走砲，得到不錯的反饋，使他們對於這個亞洲國家的武器品質感到信賴，而且又比歐美的相似產品來得便宜。