永光（1711）因碳粉及特用、電子化學品出貨持穩放大，適時減緩色料出貨動能下滑壓力，6月營收年減1.3％，自結營業淨利4,206萬元，年增0.2％，加上外匯匯兌利益挹注，稅前淨利6,118萬元，年增53％。上半年稅前淨利3.02億元，年減18％，每股稅前盈餘約0.55元。

永光表示，6月營運除色料化學品營收年減23％外，其餘出貨持穩推進；其中，碳粉年增39％、電子化學品年增19％、特用化學品年增5％、醫藥化學品年增32％。

影響所及，永光上半年營收年增2.3％；其中，色料及醫藥化學品營收年減10％、17％，碳粉年增16％、電子化學品年增7％、特用化學品年增17％。上半年自結營業淨利2.39億元，年減32％，稅前淨利3.02億元，年減18％，每股稅前盈餘約0.55元。

永光指出，色料化學品仍因終端與服裝連結需求動能不足，壓抑營收推進力道，惟光固化材料的特用化學品、及應用於半導體製程的電子化學品營收比重持穩推升，有助增添營運支撐能量。

永光電子化學品涵蓋UV製程正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液、BM、絕緣保護層、高反射層及側邊保護膠，應用包含IC、LCD、LED等；光阻劑打入12吋廠。

聚醯亞胺（PSPI）光阻劑與台廠合作對電動車市場，取得IATF16949車用產品品質認證；第三代半導體SiC拋光液持續與客戶驗證，客戶也積極開發SiC基板製程，將同步受惠。

永光認為，光阻劑出貨量可望成長雙位數，特用化學品、碳粉也將有中高個位數成長表現。醫療事業除銷售自有原料藥產品之外，正持續接洽新藥公司，積極開拓代工業務。