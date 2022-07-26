民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門及新竹棒球場爭議，林智堅24日也召開記者會澄清論文門，並對新竹球場事件致歉。國民黨台北市議員徐巧芯今（26）日預告，「除了論文門之外，林智堅後面的料還很多，所以論文還只是冰山一角」，引發討論。

徐巧芯今日在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，除了論文門之外，林智堅後面的料還很多，「當地有許多人也早就準備好其他的問題跟爭議，那就是要給選戰拿出來打的，所以論文只是冰山一角」，徐巧芯也坦言，甚至除了國民黨之外，就連民進黨自己人也有，而「這些人的企圖一定是趕在八月底之前，把林智堅換掉，換別人上場」。

徐巧芯更說，林智堅被換掉可能性不是這麼高，因為是「小英男孩」嘛，整個英系要力保他一個人，但徐巧芯也坦言，若是狀況真的不對，判定的結果提早出爐，還是有可能換人上場的。徐巧芯最後也猜測「我認為鄭運鵬就是林智堅的備案」。