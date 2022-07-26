女星小S徐熙娣婚後生下3個可愛女兒，3人也承襲媽媽優良基因，個個長得亭亭玉立，時常受邀登上雜誌封面，其中二女兒Lily許韶恩更是越大越漂亮；Lily今（26日）在IG分享參加擊劍比賽的照片，戴上口罩仍遮不住渾身噴發的仙女氣場，顏值再度引起熱烈討論。

小S二女兒Lily是出了名3個姊妹中的小才女，小S有轉發過Lily寫的詩和親手畫的作品，和姊妹一樣都承襲媽媽愛跳舞基因擅長舞蹈；今日Lily又分享參加擊劍比賽的照片，畫面中她穿著完整的擊劍裝，紮起馬尾十分颯爽迷人，最驚豔的是，戴著口罩的她露出炯炯有神的雙眼，整個人噴發仙女氣場。

Lily參加擊劍比賽的模樣引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自Fencing Photography in Taiwan)

Lily隨著年紀增長也越來越漂亮，擊劍照片曝光又讓網友忍不住留言讚嘆，「誰家的小女孩變得這麼漂亮」、「哇，除了跳舞還會擊劍」、「Lily真的很仙欸，穿上擊劍裝好像在拍廣告」。

Lily許韶恩越大越漂亮，被網友讚有仙女顏值。(圖/ 摘自許韶恩Lily IG、Fencing Photography in Taiwan)

小S和老公許雅鈞結婚後，生下大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），3人也越長越漂亮，先前Lily過生日時，仙氣爆表的外貌，才讓大票男粉絲搶著喊小S岳母。