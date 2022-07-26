新竹棒球場問題層出不窮，富邦悍將外野手林哲瑄也因此受傷，今(26日)更傳出傷勢嚴重、可能整季報銷，對此，桃園市長參選人林智堅今晚在臉書表示，他已第一時間致電富邦悍將林華韋領隊，在電話中關心林哲瑄選手的傷勢，並表達誠摯的歉意，同時林智堅也請林華韋領隊轉達，他願意負擔林哲瑄手術及復健等醫療費用。

新竹球場22日開幕，但首日比賽就發現內野紅土較為鬆軟，外野草皮軟硬不一且多有砂石，在23日的比賽中，林哲瑄在4局下為了接殺龍隊拿莫伊漾打出來的飛球，上演飛撲美技，但起身後面露痛苦，下個半局輪到他打擊時更換代打，當時球團回報，林哲瑄因左肩挫傷提前傷退，並立即到醫院掛急診。

隔天林哲瑄說明自己的傷勢，表示急診時X光檢查骨頭無大礙，但還需要進一步接受MRI檢查，結果沒想到傷勢比預期嚴重，今日確定是左肩關節唇破裂，林哲瑄說：「是否需要動刀，應該明天會有比較明確的答案。」

同時林智堅今晚也在臉書上發文，表示在得知林哲瑄選手傷勢的訊息後，他第一時間致電富邦悍將林華韋領隊，在電話中關心林哲瑄選手的傷勢，同時也表達誠摯的歉意，林智堅也強調，他有請林華韋領隊轉達「我願意負擔哲瑄手術及復健等醫療費用」，最後也替林哲瑄祈禱，「希望在醫生的照料之下，哲瑄能早日返回球場」。