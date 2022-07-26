成立7年的微電能源，本周一(25日)在台南學甲動土首批共同升壓站，不僅僅可收取過路租金，未來公司目標鎖定電流到金流的「能源數據」服務，要收集監控的電流數據，成為一個太陽能應用平台，以賺取電流、金流與資訊流商機。

微電能源成立於 2015 年，從事太陽能電站經營、營維、設計與建置等一條龍服務。2021年，在屏東天璣案場掛表，成為屏東最大民營發電商。今年，台南廷捷漁電共生160MW聯貸案通過，本月25日，更在當地學甲動工台灣第一批漁電共生共同升壓站，為161KV(伏特)，總容量300MW。

現行民間自建升壓站不稀奇，但是共用則是首批，微電是其中一家。微電發言人曾昭人說，未來200MW會留給公司在當地的漁電共生案場輸送，約有100MW給其他同業使用，再收取「過路費」。

但是微電不僅只是做電廠建造、蓋升壓站，其鎖定的是電流、金流、資訊流「三位一體」的太陽能應用平台發展。微電總經理王愍迪表示，微電觀察未來的再生能源發展，「能源數據」將會是串連電能到綠能應用的關鍵因素，未來除了持續太陽能電廠營運服務外，更將從數據技術開發作為核心，累積、分析、應用數據，結合資料庫、雲端計算，介接電流與金流運算。

如何將電流轉為商機？王愍迪舉例，像中興保全做居家管理，會需要每小時不同的電力數據，這有助於其做能源管理，大量的電力數據就有應用價值。另外，也可以提供業者或投資機構，作為融資決策參考。他強調這個「能源數據」服務，微電1年內即可做到，因為已經有聯華電子委託它們，管理其太陽能電廠的數據與金流應用。