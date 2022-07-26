俄烏雙方情報組織顯然持續進行心理戰，知名調查新聞組織《Bellingcat》的記者透露近期俄軍遭遇重大挫敗，聯邦安全局(FSB)派出一名特務飛行員，潛入烏克蘭執行任務，短短5分鐘就被識破，原因竟是「小女友」瑪麗亞(Maria)實在太性感，加上他似乎對自己的女人一無所知。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《紐約郵報》（New York Post）報導，事實核查集團《Bellingcat》內部一名保加利亞記者克里斯托·格羅澤夫(Christo Grozev)近期在推特指出，瑪麗亞(Maria)的照片暗示了俄方正上演一場自以為聰明的臥底行動。

格羅澤夫指出，該名匿名飛行員回話的速度非常詭異，感覺像是引導式說話。而且他對模特兒女友瑪麗亞完全不了解，甚至對她擁有其他國旅遊簽證感到訝異。報導指出，她幾個月前剛從土耳其回來，一年前還去過西班牙巴塞隆納。

格羅澤夫表示，「我花了5分鐘發現這位金髮尤物其實是俄國資產，而烏克蘭執法人員也意識到這點。」

It took me about 5 minutes to discover that the pilot's "lover" (waaay too hot for him, FSB) was an FSB asset, working as a fitness trainer by day, but moonlighting as an FSB girlfriend-for-hire the rest of the time. (The Ukrainians figured that out too). pic.twitter.com/ozZLARlU6o — Christo Grozev (@christogrozev) July 25, 2022

The spy who was 'too hot' to love me: Russian intelligence operation is foiled after Ukrainians realize 'pilot defector's girlfriend' is too good looking for him and 'is working for FSB': .



How do you manage crises? Read THE CORPO…https://t.co/XFhAZD1lDX https://t.co/pKeHT2M58T — James Farwell (@jamespfarwell) July 25, 2022

瑪麗亞外型搶眼、身材纖瘦凹凸有致，絕世美女想當然辨識度極高。據悉她白天在健身房擔任教練，其他時間都在兼職假冒「特務的女友」。

對此克宮不願承認行動失敗，聲稱該計畫是由英國和烏克蘭的情報機構一手策畫，目的是要給俄方難堪。

格羅澤夫進一步補充，基輔政府祭出優渥獎金來賄賂俄軍飛行員投降，除了可獲得歐盟其中一個國家的公民身份，還能爽賺200萬美金(約新台幣5,988萬元)。