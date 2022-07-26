佛教淨宗導師淨空法師今日圓寂，享耆壽96歲。消息曝光後除了信眾之外，在網路上也引發熱議，原因就是淨空法師在電視頻道上傳道多年，弘法的內容被許多人在網路轉發，成為一種網路迷因文化。如今淨空法師離世，不少人也紛紛回憶他過去的各種金句。

淨空法師在電視弘法傳道至少20年，期間成立「華藏衛視」，利用衛星電視向全世界講經說法，隨著網路逐漸深入民眾的日常生活，淨空法師也進軍YouTube宣揚自己的理念，不少金句因此深深烙印在許多人的心裡。

回顧淨空法師金句，像是「沒有錢就不要想這些事情」、「有什麼企圖？是不是想害我？」、「什麼事情都是假的」，都曾造成廣大迴響，網友們除了截圖廣傳，甚至創立一系列的「哏圖」模板供自由發想。

而淨空法師傳出圓寂後，PTT、巴哈姆特等許多網友紛紛在各大平台進行悼念，「哏圖高僧，一路好走」、「沒錢就不要想有的沒的.jpg，阿彌陀佛」、「真的要阿彌陀佛了」、「感謝老先生為大家帶來那麼多名言，天堂沒有女人，請安心休息吧」。