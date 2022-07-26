留學英國的學霸網紅「徐恩(Hannah)」，有著甜美臉蛋與魔鬼身材，且氣質出眾，因此圈粉無數，IG擁有將近51.4萬人追蹤，她也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》、《國光幫幫忙》等綜藝節目，人氣火熱，徐恩經常透過社群分享好身材，日前她到海邊玩，一身前後開深V的洋裝火辣程度破表。

徐恩今（26日）在Instagram打卡，地點位於花蓮七星潭，她發文寫下：「小時候喜歡海，長大後喜歡浪」，徐恩站在海邊，身後海岸線很漂亮，夏日烈陽天氣非常好，她身上穿著一件純白洋裝，該洋裝的設計非常大膽，U形領口幾乎開到了腰間，露出大片傲人上圍，雪白美胸讓網友看到血脈賁張，視覺效果感覺大了幾倍，她轉身秀出背面設計，深V剪裁露出大片美背，讓網友直誇：「正面背面都好美」、「我負責衝，妳負責浪」、「噴血，太正」、「這身材真是完美」，有網友注意到衣服疑似有突起「我看到點了」，徐恩立刻回答「什麼點，我貼bra呢」。

徐恩日前PO文逛街，照片中徐恩身穿白色細肩帶小可愛，搭配牛仔短裙，露出大截白皙美腿，她彎腰套鞋子時身體微微前傾，一不小心就讓雪乳呼之欲出，超細肩帶勉強支撐住豐滿上圍，視覺效果令人血脈賁張。徐恩穿著新鞋緩緩朝鏡頭走來，途中她忍不住害羞一笑，雖然胸口中間有包包背帶擋住，但走近後事業線更加明顯，搭配靦腆笑容，電暈一票網友。而她也曬出其他選鞋的照片，該角度由上往下，邪惡視角讓渾圓美胸一覽無遺，好身材讓人無法集中看鞋。