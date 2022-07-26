美國能源資訊局（EIA）引述國際天然氣資訊中心CEDIGAZ的數據指出，俄烏衝突引爆歐洲與俄羅斯的能源戰，歐洲亟尋替代氣源促使美國擴大對歐洲的供應下，美國在今年上半躍為全球最大液化天然氣（LNG）出口國。

EIA表示今年上半，美國LNG出口量較去年下半增加12％，每日平均達112億立方英尺，主要拜出口能力提高、價格上漲、來自歐洲的需求增強之賜。

EIA指出，在今年頭五個月，美國出口的LNG約71％流向歐盟和英國。

美國為首的西方陣營，對入侵烏克蘭的俄羅斯祭出諸多制裁，俄羅斯以大量減供甚至威脅斷供歐洲天然氣作為反制。歐洲亟欲在冬天之前儲存足夠天然氣，以免面臨斷炊窘境。

世界各國尋求能源多樣化，好逐步淘汰被冠上骯髒能源的燃煤發電廠，致使LNG出口在最近這幾年急遽成長。但蓋能源新設施須耗費數年時間，預計至少要到2024年，才能見到美國增添可觀的新產能。

多虧德州LNG出口商錢尼爾能源（Cheniere Energy）的Sabine Pass、維吉尼亞州液化天然氣公司Venture Global的Calcasieu Pass等液化天然氣設施增設生產線，自去年11月以來，美國LNG出口能力（export capacity）每日平均增加19億立方英尺（1.9 bcfd）。

不過今年6月，美國LNG的日均出口量，比前五個月的114億立方英尺少了11％，主要是自由港液化天然氣公司（Freeport LNG）的LNG出口設施因火災停擺惹的禍。自由港預估，將在10月初重啟部分LNG產線運作，年底前全面恢復生產。