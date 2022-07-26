外銷訂單助攻，國光生技6月營收大爆發、創歷史新高，流感疫苗生產線全開，大陸、東歐、泰國外銷訂單暢旺，年產量可達800萬劑；國光生技董事長詹啟賢表示，下半年獲利會比去年好，成長力道將延續不間斷。

國光生技投入腸病毒疫苗，詹啟賢表示，安特羅已送件申請藥證，預計今年10月取得台灣藥證，由於該疫苗接種年齡以5歲以下兒童為主，以每年15萬名兒童、每人兩劑估算，台灣一年將有30萬劑的需求量；詹啟賢表示，腸病毒流行的地區除台灣外，還有中國大陸、東南亞，由於台灣的疫苗品質佳，未來會朝大陸、東南亞海外市場布局，最快明年開始貢獻營收。

不過，原物料價格上漲，國光生技透露，雖然備足原料、疫苗生產所需的高品質雞蛋也簽訂長約，但國內基本工資、油電成本調漲，明年流感疫苗、原液等不排除有漲價的可能。

為展現國際代工及國際策略聯盟成果，今年生技展國光生技將首度進駐國際醫藥專區，與策略聯盟夥伴國際注射器大廠BD共同聯展，串連跨國生物製劑產業鏈。國光近年致力於取得國際法規認證及擴充自動化產線量能的成果已具體反映在營收數字上，接下來將以全方位疫苗及CDMO專業服務立足國際市場。

國光生技今日應第一金證券邀請參加法說會，繼6月營收創歷史新高後，國光生表示，即將公告的7月營收數字預計挑戰同期歷史新高，由於出貨排程提早，有信心隨著第2條自動化產線通過歐盟查廠認證，生產量能持續增加以及製程優化，自6月起陸續出貨中國大陸、東歐，7月營收數字可望較去年同期成長，預期可銜接到下半年傳統出貨旺季，月月挑戰營收數字成長紀錄。

雖然台灣仍在酷暑，國光生技近日已接獲東歐等海外客戶，接洽追加流感疫苗訂單的可能性，顯示為因應今年秋冬流感疫情升溫，流感疫苗需求增加；國光指出，由於流感疫苗生產平台產率年年提升，對於追加訂單的需求可充分滿足，無論是流感原液或流感疫苗成品都將依原訂時程出貨，而追加訂單也可望拉高國光的營收數字，今年的營收表現精采可期。