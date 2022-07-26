根據大陸國家海關總署發佈的統計數據，2022年1-6月，大陸共進口積體電路（IC）2797億個(3萬噸)，同比減少10.4％，進口總額1.351兆元人民幣（合台幣6兆元），同比增長5.5％。半導體IC也由此成中國大陸第一大進口商品，超過同期原油進口的1.163兆元人民幣（台幣5.15兆元）。

據《快科技》報導，上半年積體電路不只進口下滑，出口也同步減少至1410.4億個，相較去年同期下滑6.8%，出口總額達4993.8億元（合台幣2.21兆元），同比增長16.4％。

報導說，不論進口還是出口，積體電路都呈現數量減少、價格上升的趨勢，意味著積體電路的單價大幅上漲。

此外，今年上半年大陸貨物貿易進出口總值人民幣19.8兆元（合台幣87.7兆元），同比增長9.4％，其中進口總值人民幣8.66兆元（台幣38.4兆元），同比增長9.4％，其中進口總值人民幣8.66兆元（合台幣38.4兆元），增長4.8％。

另據大陸國家統計局發佈的規模以上工業運行情況數據，今年上半年，大陸積體電路產量合計為1661億枚，同比下滑6.3％，是2009年以來同比增速首次轉為負數。