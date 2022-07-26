明（27）日太平洋高壓逐漸減弱，台灣各地大多仍為晴到多雲且高溫炎熱，午後中南部、大台北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。氣象主播戴立綱指出，穩定晴朗的天氣即將轉變，28日後各地水氣增多，西北雨要來了，出門記得帶把傘。

戴立綱表示，太平洋高壓逐漸減弱，明日炎熱的天氣逐漸趨緩，午後中南部山區要留意對流帶來的雷陣雨。

戴立綱表示，太平洋高壓逐漸減弱，明日炎熱的天氣逐漸趨緩，午後中南部山區要留意對流帶來的雷陣雨，周四過後，台灣受到低壓外圍環流的影響，水氣也會增多，在北部、東半部的迎風面地區，會開始出現降雨，山區活動要預防雷擊。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，2日起受到低壓帶影響，水氣增加，中南部地區有局部短暫陣雨跟雷雨，北部則是要留意午後雷陣雨。屆時太平洋地區逐漸形成一個大的低壓帶，將會有1到2個熱帶擾動發展的可能性，其中1個熱帶擾動的路徑可能會往日本琉球群島的方向過去，但是否形成颱風與否，仍需持續觀察。

氣溫方面，明各地大多仍為晴到多雲且高溫炎熱，全台普遍高溫都有32至35度，在大台北、高屏及東半部局部地區易出現36度以上的高溫尤其是花蓮縣縱谷有38度極端高溫發生的機率。

周五至下周一（29日至8月1日）大平洋高壓北抬、東退，琉球群島附近海面為低壓帶，東半部地區整天不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，不過降雨還是以各地午後局部短暫雷陣雨為主，此外清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。